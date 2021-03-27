شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. النيران تلتهم فندق ضخم مملوك لناطق الحوثي محمد عبدالسلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم صورة لفندق سياحي ضخم وهو يحترق. وقال النشطاء أنه في مدينة صعدة شمال اليمن وأنه مملوك لناطق الحوثي محمد عبدالسلام فئته. وبسيطرتهم على السلطة في الشمال أصبحت قيادة جماعة الحوثي تتمتع بثروات فاحشة من نهب أموال الدولة والمواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. النيران تلتهم فندق ضخم مملوك لناطق الحوثي محمد عبدالسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.