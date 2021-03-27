شكرا لبحثكم عن خبر دورة تدريبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

برعاية مبادرة القلوب البيضاء ،نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ،الدورة التدريبية (١) للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمشاركة (١٥) قابلة وممرضة ومختصة في الصحة الإنجابية،من مختلف مديريات العاصمة عدن،

واكد مدير عام المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الاستاذ / محمد اليافعي أهمية الدورة التدريبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي ،بمشاركة نخبة من العاملات في القطاع الصحي اللاتي يجب عليهن نقل ماسيتلقونه من محاضرات قيمة لعكسها على الواقع العملي، وتوعية أكبر عدد من النساء بحكم عملهن في المرافق الصحية المختلفة ،نظرا لزيادة أعداد المصابات بسرطان الثدي وبشكل كبير ،واشاد مدير عام المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن بدوررجال المال والأعمال في تقديم المزيد من الدعم والعطاء لأنشطة المؤسسة ولمساعدة من أبتلاهم الله بمرض السرطان .

وكانت قد القيت كلمة ترحيبية من قبل مسؤولة العيادة الوردية / صفوت عبده سالم اشارت فيها إلى نشاط العيادة الوردية التي التي تأسست عام ٢٠١٥م . كأول عيادة مجانية في هذا المجال على مستوى الجمهورية ،والتي يأتي عملها في اجراء الفحوصات المجانية ،ضمن نشاط المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان .وحثت المشاركات على التفاعل مع معطيات الدورة التدريبية لما له من اثر بالغ في معالجة الحالات المصابة بهذا الداء الخطير وفي وقت مبكر .

وتواصلت اعمال الدورة التدريبية. بإلقاء الماحضرات القيمة من قبل الدكتورة/ شهد على أحمد والتي تناولت بإسهاب كيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ،كما اثريت الدورة بالمناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل جميع المشاركات .