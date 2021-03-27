شكرا لبحثكم عن خبر الرياض تحتض لقاء أمريكي أممي لمناقشة مبادرة السلام السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت صحيفة سعودية عن لقاءات سيعقدها المبعوثان الأممي والأمريكي" اليوم السبت" في الرياض مع مسؤولين يمنيين وسعوديين لمناقشة المبادرة السعودية التي أعلنت عنها مطلع الأسبوع الحالي لحل الأزمة اليمنية.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن المبعوثين الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيم لندركينغ يتواجدان اليوم في الرياض، مشيرة إلى أن لقاءاتهما ستتركز على مناقشة المبادرة السعودية وجهود إنهاء الحرب والتوصل لتسوية سياسية.

وكان السفير السعودي محمد آل جابر قد أكد أن بنود تنفيذ المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية سيضعها المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

والجمعة كشفت مصادر مطلعة عن مشاورات تجري في العاصمة العمانية مسقط بين السعودية والحوثيين، بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، بحضور المبعوث الأممي والأمريكي إلى اليمن.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن مصدر مطلع قوله إن جماعة الحوثي أبلغت عبر مسقط، كلا من المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والجانب السعودي، قبولها مبدئيًا بالمبادرة التي تقدمت بها السعودية.