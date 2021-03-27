شكرا لبحثكم عن خبر ”جميح” يعلن وفاة مهندس انقلاب الحوثيين ”يحيى الشامي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الدبلوماسي ي البارز وسفير الجمهورية اليمنية لدى منظمة اليونسكو الدكتور محمد جميح اليوم السبت عن وفاة القيادي ومهندس انقلابه يحيى الشامي متأثرا بإصابته بفايروس كورونا.

وقال جميح في تغريدة له على تويتر :" ‏مهندس انقلاب الكهنة، ومحافظ صعدة الأسبق الذي عُيّن في منصبه لقتال الحوثيين فدعمهم سراً، والأب الروحي للكهنوت السلالي والإمامي المتشح بعلم الجمهورية، يحيى الشامي يموت بكورونا بعد ابنه زكريا وزوجته"

وأضاف :" كم من الدماء سالت بسببه ؟..عبدالملك مجرد دمية يحركها الشامي في مسرح العرائس الملطخ بالدم"

وفي وقت سابق تحدثت روايات حوثية أن زكريا الشامي، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا لتلتحق به والدته بعدها بعدة أيام في وقت تتكتم الجماعة على تفشي وانتشار الفيروس في مناطق سيطرتها

ويعد الشامي مهندس الإنقلاب الحوثي واهم ركائز الجماعة الإرهابية.