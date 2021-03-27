شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تصفي احد قياداتها الميدانية في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قيادي ميداني تابع لمليشيا الحوثي وأربعة من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات المليشيا نفسها، في محافظة البيضاء، (وسط اليمن)، فيما وجهت مصادر محلية اتهامات مباشرة للحوثيين بالوقوف وراء العملية.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو ’’ناصر عبدالله صالح المظفري ’’، لقي مصرعه مع أربعة من مرافقيه، بانفجار عبوة ناسفة، أثناء عودتهم إلى عزلة قاع آل مظفر بمدينة البيضاء.

و اتهمت مصادر محلية المليشيا الحوثية بالوقوف وراء تصفية القيادي ’’السعيدي’’.

وقالت المصادر، إن المليشيا الحوثية امتنعت عن تزويد ’’السعيدي’’ بمعلومات حول الطرق والمرتفعات التي فخختها بعشرات الألغام والعبوات غير المنفجرة.

وذكرت المصادر أن المليشيا تتكتم عن كثير من المعلومات العسكرية بما فيها المناطق المزروعة بالألغام حتى يبقى مصير كل من يعمل معها من خارج السلالة مقيّد الحركة ورهن توجيهاتها.

وسبق أن صفّت المليشيا الحوثية العشرات من المشايخ والشخصيات الاجتماعية التي تعاونت معها وسهلت لها الدخول إلى عدد من المناطق.