شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسيير قافلة غذائية لدعم و إسناد الجيش الوطني في حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سير أبناء المديريات المحررة بمحافظة حجة، اليوم، قافلة غذائية لدعم واسناد قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة.



وثمن أركان حرب المنطقة الخامسة العميد الركن عبده سليمان، جهود أبناء المديريات المحررة بالمحافظة وتقديم الدعم لابطال الجيش الوطني..مؤكداً ان هذه المبادرة تعتر عن مدى التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني في مساندة الجيش الوطني في معركته ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.