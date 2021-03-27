رئيس مجلس النواب يعزي في استشهاد اللواء الركن امين الوائلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ، اليوم ، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل اللواء الركن أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة وهو يؤدي واجبه الوطني والقتالي في مواجهة جحافل ميليشيا الحوثي الانقلابية بكل شجاعة واقدام في مواقع الشرف والبطولة.



وفي البرقية التي بعثها لأسرة الشهيد وأهله وذويه ورفاقه من قيادات وضباط وأفراد المنطقة العسكرية السادسة ، أشاد البركاني بمناقب الفقيد وتضحياته الجسيمة في الدفاع عن المكاسب الوطنية الخالدة ودوره البطولي الشجاع الذي سطره في مواجهة المشروع الايراني التدميري في اليمن، وتمريغ أنوف الميليشيات الحوثية والتنكيل بها والقضاء على أحلامها الشيطانية في النيل من امن واستقرار الوطن وهوية الشعب اليمني ومحاولة سلخه عن عروبته الأصيلة، لصالح المشروع الفارسي المدمر والتخريبي في المنطقة.

ونوه البركاني، بان الفقيد كان مثالاً للصدق وعنواناً للتضحية الشجاعة وقائداً جسوراً نادراً شهدت له كافة المواقع والمهام التي تولاها بالأمانة والمسؤولية والإحترافية..مؤكدا انه برحيل الشهيد الوائلي خسر الوطن أحد رجالاته الاوفياء وقياداته العسكرية الوطنية الشجاعة..معبرا عن صادق تعازيه بهذا المصاب الاليم..مبتهلا الى المولى القدير ان يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .