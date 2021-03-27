مجلس الوزراء: الوزراء يمارسون أعمالهم الاعتيادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مجلس الوزراء، ان وزراء الحكومة يمارسون أعمالهم الاعتيادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ويقومون بأداء مسؤولياتهم ومهامهم رغم كل التحديات القائمة، انطلاقا من واجبهم الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحرجة.



‎وأوضح مصدر في مجلس الوزراء وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، انه لا صحة لما يتم الترويج له من اشاعات مغرضة عن مغادرة الوزراء.. مشيرا الى ان الوزراء يتواجدون في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ولديهم أنشطة وتحركات يومية، وأن سفر أي عضو في الحكومة يرتبط بالمهام الرسمية واحتياجات العمل ويتم العودة مباشرة إلى العاصمة المؤقتة حال انتهاء المهمة.

‎وحث المصدر، الجميع على عدم الالتفات للشائعات ومساندة الحكومة لتأدية التزاماتها تجاه المواطنين، مؤكدا ان الحكومة بجميع القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها عازمة على القيام بمسؤولياتها والمضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.