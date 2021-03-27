العميد المجيدي: الجيش الوطني بتعز يحقق انتصارات كبيرة في عدد من جبهات القتال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد اركان حرب محور تعز العميد الركن عبدالعزيز المجيدي، ان قوات الجيش الوطني المسنودة برجال المقاومة الشعبية حررت عدداً من المواقع والجبهات بالمحافظة بعد معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



واوضح العميد الركن عبدالعزيز المجيدي في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، ان وحدات من اللواء 145 تمكنت من تحرير مواقع عودين والشاهد والردمه وتبة الزوم ومستوصف الكويحة وتحرير جبل رحنق والقشعة في جبهة قهبان..مشيراً الى ان وحدات من اللواء ٣٥ مدرع واللواء الخامس حماية رئاسية بجبهة الكدحة تمكنت من تحرير تبة خليل وتبه الشيكي والتبة الحمراء والتبة السوداء، وجبل الدرب ،وجبل علقة ،وتبة الخزان ،ونقطة خمسمائة،ومستوصف الكدحة ،ومدرسة الصديق ،ومنطقة الصحيحة،ومدرسة طارق بن زياد والمواقع الجنوبية من جبل غباري ونقيل الكورة، ومنطقة الحناية ومدرسة الأنوار بالطوير.

واكد المجيدي، ان ابطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية، تمكنوا من تحرير منطقة الكدحة بمديرية المعافر بكل قراها ومنشآتها الحكومية..منوهاً بان مسافات عمق ومواجهة التقدم بجبهات الكدحة وجبل حبشي والاشروح ومقبنة وقهبان والعفيرة تقدر بعشرات الكيلو مترات .

ولفت الى ان ابطال اللواء 17 مشاة تمكنوا من السيطرة على مواقع القاعدة وقرية القاعدة وتبة العسق وتبة الجمل وتبة وقرية المدافن وجبل هوب العقاب

وتبة الشيكي وقري الرحبة بالكامل وجبل الممطار وسائلة شبية وقرية السحب.. موضحاً ان المواقع التي تم تحريرها في جبهة الاحكوم شملت الخزان والخضر والدبعي والقواعد ومنطقة الاكبوش.. لافتاً الى ان الجيش في جبهة الاثاور تمكنوا من السيطرة على موقع حمراء جاشع وثلاث تباب اخرى على امتداد الجبل شرقاً الى بداية تبة الخضر..مؤكداً مصرع واصابة المئات من المليشيات الحوثية.

وقال المجيدي" ان المواطنين الذين يرزحون في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية ينتظرون بفارغ الصبر تقدم الجيش الوطني وخلاصها من ويلات الظلم وانتهاكات المليشيات ".. مؤكداً ان الجيش الوطني اصبح قاب قوسين من تحرير كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات في ظل تطوير المعركة والوصول إلى أعماق تواجد المليشيات والحسم السريع للمعركة.. داعياً المواطنين في المناطق التي تحت سيطرة المليشيات الى عدم السماح للمليشيات بالزج بأبنائهم إلى محارق الموت.

واضاف" ان المعركة تجري على أغلب امتداد مسرح الأعمال القتالية في محور تعز وهدفنا ليس فقط استكمال تحرير تعز وفك الحصار الجاير عنها بل استعادة الدولة ومؤسساتها وتحرير ما تبقى من المناطق التي ماتزال تحت سيطرة المليشيات الانقلابية الارهابية المدعومة ايرانياً وصولاً الى تحقيق حلم ابناء الشعب اليمني الكبير المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة التي يتوق لها كافة ابناء الشعب اليمني".

وجدد العميد الركن المجيدي، استمرار العمليات العسكرية لأبطال الجيش الوطني الرامية الى تحرير كامل المحافظة من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً وكسر الحصار المفروض على مدينة تعز منذ ست سنوات وحماية المدنيين من القصف العشوائي للمليشيات والتي سقط على اثرها استشهاد واصابة المئات من المدنيين بينهم نساء واطفال، ناهيك عن ما احدثه القصف العشوائي من دمار وخراب في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

واشاد المجيدي، باهتمام ودعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للجيش الوطني والمقاومة في تعز ومتابعتهم المستمرة لسير العمليات العسكرية عن كثب في مختلف المواقع والجبهات بالمحافظة.. مثمناً في ذات الصدد جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة نبيل شمسان وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وكافة الالوية والوحدات العسكرية والقوات المشتركة.

كما اشاد اركان حرب محور تعز، بالالتفاف الشعبي لأبناء المحافظة ووقوفهم الى جانب اخوانهم من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركتهم المصيرية في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة لتحرير المحافظة وتخليصها من شرور المليشيات الحوثية الايرانية التي تحاول عودة عجلة الزمن الى الوراء وتنفيذ اجندات تدميرية وتكريس للطائفة العرقية والمذهبية التي يرفضها كافة ابناء الشعب اليمني.. داعياً الجميع الى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة التمدد الايراني في اليمن.

واشار العميد المجيدي، الى مايتمتع به الابطال في مختلف المواقع والجبهات من معنويات عالية وعزيمة كبيرة لمواصلة معركتهم الوطنية للدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية وتحرير اليمن من براثن المليشيات الحوثية.. مجدداً العهد في المضي قدماً نحو تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية واستباب الامن والاستقرار وتطهير كافة التراب اليمني من العناصر المارقة.. مترحماً على كافة الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل الوطن.. متمنياً للجرحى والمصبابين الشفاء العاجل.

وثمن اركان حرب محور تعز، جهود الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومايقدمونه من دعم واسناد لأبطال الجيش الوطني في معركته الفاصلة ضد المليشيات الحوثية وتحطيم مشروعها الطائفي المقيت.