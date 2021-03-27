شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصة وعي تدشن ورشة عمل حول " أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت منصة شباب وعي صباح السبت ورشة عمل " أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار عبر الآليات الدولية والقرارات الأممية لتمكين المرأة " وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل من الحكومة اليابانية وبالتعاون مع مؤسسة تجديد عراق التنمية وتطوير الاقتصاد وتحالف مجموعة التسعة وذلك في مدينة المكلا ..



حيث تعرف المشاركين في الورشة في اليوم الأول إلى التعريف بالقرار الأممي رقم (1325) الخاص بمشاركة المرأة في السلام والأمن وضرورة أعطى المرأة حق المشاركة في صنع القرار ، كما تتطرق الورشة إلى أهمية التحديات التي تواجه المرأة والصعوبات في المجتمعات المحلية ..

هذا ويشارك في الورشة 12 امرأة من مدينة المكلا وتستمر على مدى ثلاثة أيام من 27 حتى 29 من مارس 2021م