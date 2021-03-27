استعدادات لافتتاح معرض الشهر الكريم في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تستعد مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، حاليا لافتتاح معرض الشهر الكريم في الخيمة الرمضانية، الذي تنظمه المؤسسة الاقتصادية بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت، تحت شعار (الوفاء لحضرموت).



واطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، ومعه مدير عام المؤسسة الاقتصادية سامي السعيدي، على التحضيرات النهائية لافتتاح المعرض.

ووجه المحافظ البحسني، باتخاذ الإجراءات الاحترازية، في الخيمة الرمضانية، للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وإلزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، واعتماد آلية عملية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاح المعرض من قبل المؤسسة الاقتصادية والغرفة التجارية..داعياً جميع التجار للمساهمة الفاعلة في هذا الحدث وتقديم أفضل العروض للمواطنين ومراعاتهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.