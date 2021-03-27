إعلامي: السعودية لن تسمح لخامنئي بأن يكرر تجارب سوريا والعراق ولبنان في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أشاد الإعلامي السوري عبدالجليل السعيد، اليوم، بالقراءة السعودية لمتغيرات الملف اليمني، مؤكدًا أن المملكة لن تسمح للمرشد الإيراني علي خامنئي بحكم اليمن.



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "القراءة السعودية لمتغيرات الملف اليمني قراءة مهمة تستند على ضرورة مكافحة الإرهاب الإيراني وردع المليشيات الانقلابية بشكل لا هوادة فيه". وأضاف: "لن تسمح المملكة لخامنئي أن يحكم اليمن كما هو الحال في لبنان وسوريا والعراق".