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إعلامي: السعودية لن تسمح لخامنئي بأن يكرر تجارب سوريا والعراق ولبنان في اليمن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي: لن تسمح لخامنئي بأن يكرر تجارب سوريا والعراق ولبنان في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أشاد الإعلامي السوري عبدالجليل السعيد، اليوم، بالقراءة السعودية لمتغيرات الملف اليمني، مؤكدًا أن المملكة لن تسمح للمرشد الإيراني علي خامنئي بحكم اليمن.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "القراءة السعودية لمتغيرات الملف اليمني قراءة مهمة تستند على ضرورة مكافحة الإرهاب الإيراني وردع المليشيات الانقلابية بشكل لا هوادة فيه". وأضاف: "لن تسمح المملكة لخامنئي أن يحكم اليمن كما هو الحال في لبنان وسوريا والعراق".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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