السلطة المحلية بالجوف تنعي استشهاد قائد المنطقة العسكرية السادسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي الذي استشهد وهو يقود المعارك ضد المليشيات الحوثية المدعوم من ايران .



واشار بيان النعي الى مناقب الشهيد ومواقفه الوطنية الشجاعة..مؤكداً أن سيرته الزاخرة بالنضال والشرف العسكري ستكون مرجعية لكل الشرفاء كما دمه الطاهر سيكون مشعلاً يسترشد فيه الجمهوريين في طريق استعادة الدولة .

وأشاد البيان بالدور العسكري والنضالي الكبير الذي قدمه الشهيد في الدفاع عن وطنه وجمهوريته ومقارعة الانقلاب الحوثي منذ بدايته والذي كان له دورا بارزا في تشكيل اللبنة الأولى للجيش الوطني من خلال تكوين وتأسيس المنطقة العسكرية السادسة .

وعبرت السلطة المحلية ممثلة بمحافظ الجوف اللواء امين علي العكيمي، عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة الشهيد وللشعب اليمني وللقوات المسلحة بهذا المصاب الاليم..مبتهلة الى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.