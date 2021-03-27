معين عبدالملك ينعي استشهاد البطل الجسور والقائد الهمام اللواء الركن امين الوائلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الى الشعب اليمني العظيم والقيادة السياسية والعسكرية، استشهاد البطل الجسور والقائد الهمام اللواء الركن أمين عبدالله حامد الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة، الذي ارتقى الى الرفيق الأعلى وهو يقود بحنكة وشجاعة متصدرا صفوف المواجهة في معارك الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية واستعادة الدولة والشرعية من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.



وأكد رئيس الوزراء في بيان نعي، أن بطولات القائد المغوار اللواء الركن امين الوائلي واستشهاده وهو في الخطوط الامامية متحملا الآم جسده ومعاناته مع المرض والاصابات المتكررة التي تعرض لها، ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان ابناء الشعب اليمني ونبراسا هاديا لمعنى التضحية والشجاعة من أجل عزة وكرامة وانتصار الوطن وشعبه الصابر والحر.. معربا عن ثقته في ان روح ودماء الشهيد البطل والقائد الهمام الوائلي ستزيد المقاتلين في الجبهات صلابة وقوة وتصميم على مواصلة الدرب في دحر المليشيا الانقلابية ودفن مشروعها العنصري والكهنوتي المتخلف الى الابد، ووأد احلام داعميه في زعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الخليج العربي والمنطقة.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالادوار البطولية المشهودة للقائد الوائلي وشجاعته الفذة في تصدر الخطوط الامامية وقيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، في معارك استعادة الدولة والجمهورية والقضاء على المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الذين تصدى لهم الشهيد البطل منذ بداية تمردهم على الدولة في 2004م.. مؤكدا ان الوفاء لدماء وتضحيات الشهيد الوائلي ورفاقه الابطال هي في استكمال مسيرتهم وتحقيق ما قدموا من اجله ارواحهم، باستكمال تحرير ما تبقى من مناطق الوطن واجهاض المشروع الانقلابي العنصري وخطط داعميه في تحويل اليمن الى شوكة في خاصرة العرب.

واعتبر استشهاد القائد الوائلي خسارة فادحة للجيش الوطني خاصة والشعب اليمني بشكل عام، الذي فقد برحيله واحدا من اشجع القادة العسكريين ووطنيا مخلصا أفنى حياته حتى أخر لحظة منها في خدمة بلده وشعبه وهو يدافع باستماتة عزتهم وكرامتهم.

وعبر رئيس الوزراء عن خالص العزاء وصادق المواساة لجميع افراد اسرته ورفاق دربه، ولكافة أبناء الشعب اليمني العظيم وللقيادة السياسية والعسكرية بهذا المصاب الجلل.. سائلا الله العلي القدير ان يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.