أمن الشحر يصدر توجيهات لملاك العقار في المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

الخليج 365 - خاص

أصدرت إدارة أمن الشحر توجيهات لملاك العقار والعمائر السكنية بالمديرية.



وقضت التوجيهات باتخاذ إجراءات قانونية خاصة عند تأجير الشقق السكنية والتجارية، في محاولة منها للقضاء على أي شبهات تتعلق بالجانب الأمني.

وحث أمن الشحر المؤجرين على القيام بالاجراءات الاتية :

1- كتابة عقد إيجار بين المالك والمستأجر.

2- تعميد من قبل عاقل الحي على عقد الإيجار.

3 - تعميد عقد الإيجار في إدارة البحث الجنائي .

وأكد أمن الشحر أنها ستقام حملات على بيوت الإيجار للتأكد من ساكنيها، وعلى عقود الإيجار للتأكد من تعميدها عند عقال الحارات.

ودعا أمن الشحر المواطنين للتعاون مع الجهات المختصة لتثبيت الأمن و الأستقرار ، مشيرا أن من يخالف ذلك سيخضع للعقاب