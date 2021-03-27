رئيس مجلس الشورى يعزي في استشهاد قائد المنطقة العسكرية السادسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر،اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي الذي استشهد وهو يدافع عن الجمهورية والوحدة والأهداف والمبادئ الوطنية التي نشاء عليها ووهب حياته لها.



وقال الدكتور بن دغر في برقية العزاء الذي بعثها إلى محمد امين الوائلي وأخوانه وكافة آل الوائلي" أن اليمن ودعت قائداً ومناضلاً وبطلًا سبتمبرياً وأحد مؤسسي الجيش الوطني والمقاومين ضد المشروع الإمامي الحوثي السلالي العنصري".

واشاد الدكتور بن دغر، بالأدوار الوطنية والنضالية للشهيد في الدفاع عن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين من موقعه القيادي في صفوف الجيش الوطني حتى تمت له الشهادة..مؤكداً أن تضحيات الشهيد الوائلي وكل من سار على دربه سوف يخلدها التاريخ في انصع صفحاته وتظل خالده في وجدان الشعب اليمني وسيكتب لها النصر ببناء الدولة المدنية العادلة.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وكل محبيه بهذا المصاب الجلل..سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.