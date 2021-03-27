السلطة المحلية بمديرية قشن تنعي وفاة مدير مكتب صندوق النظافة والتحسين بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

نعت السلطة المحلية بمديرية قشن، وفاة مدير مكتب صندوق النظافة والتحسين بالمديرية، المغفور له بإذن الله الفقيد محمد سالم مسلم نكش، الذي وآفاه الأجل إثر مرض عضال ألم به، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة المديرية.



وأشادت السلطة المحلية بجهود الفقيد في مجال النظاقة والتحسين، ودوره الكبير في خدمة المديرية، حيث كان الفقيد مثالاً للعمل المخلص والقيادي الفاعل في تحمل المسؤولية في مختلف المراحل.

وتقدمت السلطة المحلية بأسم كافة موظفي ومنتسبي ديوان السلطة المحلية بالمديرية، بهذا المصاب الجلل، بأحر التعازي وعظيم المواساة، إلى أسرة الفقيد وزملائه وذويه، سائلةً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.