معين عبدالملك ينعي الشهيدين الزريقي والحميري ورفاقهما الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، استشهاد قائد مقاومة الحجرية وقائد جبهة الأحكوم العقيد عبده نعمان الزريقي، وقائد سرية المهام الخاصة في الشرطة العسكرية المقدم طارق الحميري، وعدد من رفاقهما الأبطال، الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وأشاد رئيس الوزراء بمناقب الشهيدين ورفاقهم الذين يصنعون بدمائهم الزكية الانتصار الكبير لليمن في هذه المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الكهنوتي العنصري لمليشيا الحوثي..مؤكدا ان الانتصار لدماء هؤلاء الابطال ومن سبقهم هو في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب والحفاظ على النظام الجمهوري والثوابت الوطنية.

وابتهل رئيس الوزراء الى الله العلي القدير ان يتغمد الشهداء الابطال بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.