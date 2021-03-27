سلطة المسيلة تصدر بيان إدانة واستنكار للحادث الإجرامي الذي تعرضت له نقطة الدمخ الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

أصدرت السلطة المحلية بمديرية المسيلة، بيان إدانة واستنكار للحادث الإجرامي الشنيع الذي تعرض له الطقم العسكري التابع لنقطة الدمخ الأمنية، مساء الأربعاء.



حيث أدى هذا الحادث الإجرامي، إلى وفاة قائد النقطة الملازم ثاني/ طالب عباس العمري، والمساعد / عبدالفتاح محمد العماد، وإصابة كلاً من الجندي / فارس النميري نيمر، والجندي / عيضة سالم الدحيمي، بإصابات بليغة نقلا على إثرها إلى مدينة المكلا لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت مصادر أمنية بمديرية المسيلة، بأن الطقم العسكري التابع لنقطة الدمخ الأمنية تعرض لكمين مسلح غادر في منطقة حرضيون بمديرية المسيلة، من قِبل جماعة مسلحة خارجة عن النظام والقانون، وذلك أثناء عودته من العاصمة الغيظة.

و تؤكد السلطة المحلية بمديرية المسيلة، مطالبتها للجهات ذات الإختصاص بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وفق نصوص الدين الأسلامي الحنيف، ومواد الدستور، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن العام والسكينة العامة.

كما تقدم السلطة المحلية بمديرية المسيلة، خالص العزاء، وعظيم المواساة لأسر فقيدي الواجب خاصة، وللوطن عموماً ، سألة من الله عز وجل الشفاء العاجل للمصابين