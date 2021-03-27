أبناء المهرة يتفاعلون مع تنفيذ قرار حظر التجوال الجزئي الاحترازي كوفيد - 19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

تبذل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية ذات العلاقة، جهود كبيرة لتنفيذ قرار محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، رئيس اللجنة الأمنية، بفرض حظر التجول الجزئي في الأسواق والأماكن العامة، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة صباحًا، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطة المحلية بالمحافظة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



وكانت الوحدات الأمنية والعسكرية قد انتشرت، منذ يوم أمس، في شوارع وأسواق مديرية الغيضة لتنفيذ القرار، وسط استجابة كبيرة من ملاك المحلات التجارية والمصانع والشركات والمواطنين.

وثمّن قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العميد محسن مرصع، تجاوب المواطنين وملاك المحلات التجارية مع الوحدات الأمنية والعسكرية، وقيامهم بإغلاق محلاتهم طواعية في الوقت المحدد للحظر.. مؤكدًا بأن جميع الوحدات ملتزمة بتنفيذ القرار، وإن الأمور تسير بشكل طبيعي.

وقدم مرصع شكره الجزيل لمعالي محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، على حرصه الشديد على تجنيب أبناء المحافظة أي مخاطر وبائية، ودعمه اللامحدود للأجهزة الأمنية والعسكرية حرصًا على أمن واستقرار المحافظة