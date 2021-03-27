وزير الكهرباء يصل المهرة للاطلاع على أوضاعها واحتياجاتها في مجال الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

وصل وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور محمد كلشات، مساء الجمعة، إلى مدينة الغيضة للاطلاع على أوضاع محافظة المهرة في مجال الطاقة ضمن زياراته التفقدية للمحافظات المحررة.



وكان في استقباله وكيل المحافظة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات ومدير الأمن السياسي العميد سعيد خليفة بلحاف وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة والشخصيات الاجتماعية وجمع من المواطنين.

وتشمل زيارة وزير الكهرباء والطاقة لمحافظة المهرة لقاءات مع السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، وقيادة مؤسسة الكهرباء لمناقشة أوضاع واحتياجات المحافظة في قطاع الكهرباء ودعم جهود السلطة المحلية في تحسين الخدمة والارتقاء بها للأفضل، كما تشمل زيارات لمحطات التوليد في العاصمة الغيضة والمديريات.