استلام مشروع تأهيل الشبكة الداخلية لكهرباء حي بن غونة بحارة (الحيط) بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

استملت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة المهرة، مشروع تأهيل وصيانة الشبكة الداخلية للكهرباء في حي بن غونة بحارة (الحيط) بمديرية الغيضة، والذي تموله السلطة المحلية بالمحافظة وشركة النفط ومؤسسة الكهرباء، وتنفذه شركة أضواء المهرة للطاقة والأعمال الكهربائية، بإشراف مباشر من المؤسسة العامة للكهرباء.



ويشمل المشروع تمديدات خطوط الضغط العالي والضغط المنخفض وتركيب أعمدة ومحولات كهربائية، إضافة إلى لوحات تحكم خاصة بكل محول وتمديد خطوط جديدة إلى منازل المواطنين بشكل منظم وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للكهرباء، فضلا عن تركيب محول 500kv جديد +لوحة توزيع سعة 600 أمبير.

وتضمن المشروع تحسين خطوط محول الحديقة وتوزيع الأحمال لـ4 فيدرات لكل محول (الحديقة +الحيط الجديد)، الأعمدة ض٠م طول 9متر عدد68، والأعمدة ض٠ع طول 11عدد 4، وطول 12 عدد 1، وأسلاك منخفض معزول مقاس مقطعة 120ملم مسافة 5500كم، وأسلاك ض٠ع مكشوف مقاس مقطعة 100 ملم مسافة 780متر.

وبيّن مدير إدارة التوزيع بالمنطقة عبدالله سعيد جبحون، أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمة في حي بن غونة بحارة الحيط.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع تأهيل شبكة الكهرباء تبلغ قرابة 430 ألف دولار.

ولفت جبحون إلى أن العمل مستمر بتوجيهات معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة، ومدير عام المؤسسة الأستاذ محمد علي كلشات، وإشراف مدير عام شركة النفط بالمحافظة المهندس محسن علي بلحاف، لإنجاز الخطة المرسومة للتحسين استعدادا للصيف القادم.

ويأتي استلام مشروع تأهيل الشبكة في حي من أحياء بن غونة، مواصلة للمربعات التي تم الانتهاء من المشروع فيها، فيما تواصل الفرق الميدانية المنفذة للمشروع أعمال التأهيل والصيانة للشبكة في المربعات الأخرى والمتوقع الانتهاء منها خلال الأيام القادمة