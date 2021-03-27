رئيس حي منطقة الصداع يشيد بالمبادرة التطوعية لفريق الزهور الرياضي بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

أشاد رئيس حي منطقة الصداع محمد مبروك مقرم، بالمبادرة الذي نظمها فريق الزهور الرياضي بالصداع في قشط وتمهيد وادي المنطقة.



جاء ذلك خلال إشرافه على المبادرة التي نظمت صباح اليوم من قبل الفريق ، مثمنا جهود إدارته في العمل على تنظيم مثل هذه المبادرات التطوعية الهادفة إلى خلق روح المبادرة لدا الشباب بغرض تحسين بيئة الطريق بشكل يليق بالمنطقة.

ودعا رئيس الحي الكيانات الأخرى بالمنطقة إلى خلق روح التنافس الشريف فيما بينها البين خدمة للصالح العام، مشيرا إلى ضرورة تكامل جهود الجميع في سبيل تحقيق تطلعات أبناء المنطقة في المجالات كافة.

يشار إلى أن فريق الزهور الرياضي بالصداع تأسس في السابع من شهر يونيو حزيران من العام 1986م وله العديد من المشاركات الرياضية والثقافية في المنطقة بشكل خاص والمديرية بشكل عام.