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كليفرلي يدين تبني الحوثيين عمليات عدائية ضد السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كليفرلي يدين تبني الحوثيين عمليات عدائية ضد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، تبني مليشيا الحوثي الإرهابية عمليات عدائية ضد السعودية.

وقال إن المملكة العربية السعودية أعادت هذا الأسبوع تأكيد التزامها بالسلام، مطالبا جميع الأطراف بوضع المدنيين في المقام الأول.

وشهدت الساعات الماضية تصعيدًا عدائيا واسعًا من مليشيا الحوثي الإرهابية، بعمليات إطلاق مُسيرات ملغمة وصواريخ بالستية تجاه الأراضي السعودية نجحت قوات التحالف العربي في إسقاطها.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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