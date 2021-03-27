شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يقدم العزاء بضحايا التصادم المروع لقطارين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خالص العزاء وصادق المواساة في ضحايا التصادم المروع بين قطارين في محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية الشقيقة.



وأعرب رئيس الوزراء في برقية وجهها الى نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن بالغ الأسى والالم لهذا الحادث المروع وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين..معبرا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبا، وتمنياته القلبية للمصابين بالشفاء العاجل.