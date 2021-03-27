شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة الإنترنت إلى المهرة وحضرموت وشبوة مأرب بعد إصلاح كابل الألياف الضوئية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادت خدمة الإنترنت والاتصالات إلى محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب، اليوم، عقب إصلاح كابل الألياف الضوئية الذي تعرض لقطع بسبب إعمال إنشائية وحفريات.



وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للإتصالات وإدارة عدن نت تمكنت من إصلاح الخلل والأضرار في الكابل .. مؤكدة عودة جميع الخطوط إلى العمل في المحافظات المتضررة.