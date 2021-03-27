شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد قائد المنطقة العسكرية السادسة خلال مواجهات مع المليشيا في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مصدر عسكري إن اللواء الركن أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة استشهد في المعارك الدائرة مع الحوثيين في محافظة مأرب.



وأوضح المصدر، أن الوائلي قتل في المعارك العنيفة التي تشهدها منطقة "الكسارة" شمال غرب محافظة مأرب.

ووفق المصدر، فان الوائلي قدم منذ عدة أسابيع مع وحدات عسكرية من محافظة الجوف الى "الكسارة" وتكفل بقيادة الجبهة التي تشهد محاولات مستميتة من الحوثيين للتقدم فيها