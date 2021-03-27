نائب الرئيس يعزي في استشهاد العقيد البطل عبده نعمان الزريقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد عبده نعمان الزريقي، أثناء مشاركته مع رفاقه الأحرار من أبطال الجيش والمقاومة في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.



ونوه نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى والد الشهيد الشيخ نعمان أحمد حيدرة الزريقي، ونجله عبد الله عبده نعمان الزريقي وكل أسرته، إلى مناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية واستبساله في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والثورة والجمهورية، وتفانيه في خدمة أبناء المجتمع وتملس حاجاتهم وإصلاح ذات البين.

وأشاد نائب الرئيس بالبطولات والتضحيات التي التي سطرها العقيد الزريقي مع رفاقه الأحرار في مختلف ميادين الحرية والكرامة ومنذ بداية الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الكهنوتية على أبناء الشعب اليمني، وما عرف عنه من شجاعة وحسن قيادة وانتماء وطني خالص.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد ومحبيه ورفاقه من منتسبي الجيش والمقاومة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.