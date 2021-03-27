وزارة الاعلام والثقافة والسياحة تنعي الاستاذ الدكتور عبده عثمان غالب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة، رائد المدرسة الآثارية اليمنية وأستاذ ورئيس قسم الآثار القديمة بجامعة صنعاء الاستاذ الدكتور عبده عثمان غالب الصالحي الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشارت الوزارة في بيان لها، الى ان الفقيد كان واحداً من أهم أعمدة علم الآثار في اليمن والجزيرة العربية..موضحة أنه انجز للمدرسة الاثارية اليمنية وحقل الاثار العديد من الدراسات والابحاث وارثاً زاخرا ونافح بطرق منهجية رصينة عن التاريخ اليمني القديم امام بعض محاولات التشوية او الجهل الذي وقع فيها بعض الباحثين الاجانب.

ولفت البيان، الى ان الراحل كانت له جهود ميدانية كبيرة في حفظ وتوثيق الاثار ابرزها عمله كمدير تنفيذي لمشروع التنقيب في معبد أوام بمحافظة مأرب وسد مأرب ،وأول من كشف عن المراحل الأولى للري والزراعة في اليمن القديم والتي أثبت فيها ان نظام الزراعة في اليمن تشكل في الالف الرابع قبل الميلاد.

ونوه البيان ، بان الفقيد شارك في العشرات من المؤتمرات والورش الدولية والمحلية وله عشرات الابحاث المحكمة أغلبها باللغة الانجليزية ولم تترجم بعد إلى اللغة العربية.

الجدير ذكره، ان الفقيد حصل على درجة الدكتوراه في الاثار من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية والماجستير من جامعة جريلي كلورادو بالولايات المتحدة والبكالوريوس من كلية الاداب بجامعة صنعاء.