تدشين العمل بجهازي الأشعة السينية وفحص الدم بمستشفى السوم

وتعرف الوكيل الكثيري ومعه مدير عام مديرية السوم أنيس السماحي من مدير ادارة الصحة بالمديرية، الى الأهمية لجهازي الأشعة والفحص في إحداث نقلة نوعية للخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى لأبناء المديرية..مثمنا اهتمام السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالقطاعات الخدمية في جميع المديريات.

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، العمل بجهازي الأشعة السينية ديجتال 500 mA وفحص الدم العام CBC بمستشفى السوم بحضرموت بكلفة اجمالية بلغت 50 مليون ريال يمني بتمويل السلطة المحلية بالوادي والصحراء .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012