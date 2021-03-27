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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين العمل بجهازي الأشعة السينية وفحص الدم بمستشفى السوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، العمل بجهازي الأشعة السينية ديجتال 500 mA وفحص الدم العام CBC بمستشفى السوم بحضرموت بكلفة اجمالية بلغت 50 مليون ريال يمني بتمويل السلطة المحلية بالوادي والصحراء .
وتعرف الوكيل الكثيري ومعه مدير عام مديرية السوم أنيس السماحي من مدير ادارة الصحة بالمديرية، الى الأهمية لجهازي الأشعة والفحص في إحداث نقلة نوعية للخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى لأبناء المديرية..مثمنا اهتمام السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالقطاعات الخدمية في جميع المديريات.
وفي سياق آخر دشن وكيل المحافظة عصام الكثيري توزيع 110 مكيف على جميع مدارس مديرية السوم .