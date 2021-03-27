أكثر من 995 ألف مستفيد من مشاريع مؤسسة صلة للتنمية خلال العام الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استفاد 995 ألف و370 فرد موزعين على 20 محافظة بالجمهورية، من المشاريع الانسانية والتنموية التي نفذتها مؤسسة صلة للتنمية خلال العام الماضي 2020م .



وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة علي باشماخ لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأن برامج ومشاريع المؤسسة تركزت في قطاعات التمكين ، والتعليم ، والإيواء ، والأمن الغذائي ، والصحة ، والمياه والإصحاح البيئي ، والحماية..مشيراً الى أن المؤسسة سخرت كل إمكانياتها وكوادرها وفرقها التطوعية لإسناد جهود السلطات الحكومية والمنظمات العاملة بالمجال الإنساني والجهات المعنية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا من خلال التدخلات الطارئة في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم في الطوارئ وخدمات الحماية للأطفال والنساء المستضعفين .

ونوه باشماخ، بأن المؤسسة أولت احتياجات النازحين من مناطق النزاع اهتماما كبيرا عبر دعم مخيمات الإيواء بالمواد غير الغذائية وتقديم المساعدات النقدية للنازحين وتزويد مخيمات النازحين بالمياه النظيفة وامداد الكثير من المجتمعات المحلية المتضررة من انقطاع المياه بالإمكانيات اللازمة لوصول المياه إليها عبر حفر الآبار وتجهيز وتأهيل شبكات المياه ودعم المشاريع الأهلية للمياه بمنظومة الطاقة الشمسية لضمان استدامتها و التخفيف من النفقات التشغيلية .