انعقاد اللقاءات التدريبية بمشروع شركاء جودة التعليم الجامعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تتواصل انعقاد اللقاءات التدريبية ضمن مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن لعام 2021م عبر تقنية الاتصال المرئي ، الذي تنفذه شركة ماسة للاختبارات والاستشارات بالأردن بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.



ويهدف المشروع الذي يشارك فيه 63 من رؤساء ونواب وعمداء 7 جامعات يمنية حكومية وخاصة موزعة على 8 محافظات. إلى تطوير الكفاءات والمهارات اللازمة لتعزيز تنافسية الجامعات اليمنية بين مثيلاتها على مستوى الوطن العربي والمنطقة.

وأوضح رئيس قسم البرامج والمشاريع بمؤسسة العون للتنمية محمد الصبان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن المشروع يمثل شراكة نوعية ومتميزة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والجامعات اليمنية..لافتا بأن المشروع يرتكز على تسعة محاور تدريبية يتم التدريب فيها عبر متخصصين من شركة أردنية عبر نظام الفيديوهات المسجلة وعقد ورش عمل تزامنية اون لاين ، كما يصاحب المشروع أنشطة مختلفة كأنشطة نقل المعرفة وتبادل الخبرات وملتقى الجامعات المشاركة .