الكثيري يطلع على سير الحملة العلاجية لامراض العيون بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، على سير الحملة العلاجية "نور على نور" لفحص العيون بالمركز الصحي بمشطة بمديرية تريم التي ينفذها مستوصف رؤية لطب وجراحة العيون الشبكية باشراف مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء وتمويل مؤسسة عين الصحية.



وتعرف وكيل المحافظة ومعه مدير عام مديرية تريم خالد هويدي من مدير المركز، الى شرح حول الحملة التي تستهدف في مرحلتها الاولى معاينة نحو 600 مريض ومريضة وصرف العلاجات المجانية، فيما المرحلة الثانية تشمل النزول الى جميع المدارس الحكومية والاهلية بهدف وضع قاعدة بيانات حول امراض العيون بوادي وصحراء حضرموت وتقديم خدمة علاجية متكاملة وتحويل الحالات التي تحتاج الى التدخل الجراحي الى مؤسسة عين لتنسيق الخدمة العلاجية..منوها بأن الحملة تأتي ضمن الحملات العلاجية التي تستهدف 38 مركزا صحيا على مستوى وادي وصحراء حضرموت .

وأشاد الوكيل الكثيري بهذه المبادرة الانسانية التي ستسهم في تخفيف معاناة المرضى.