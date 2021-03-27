شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تعرب عن اصدق التعازي و المواساة لحكومة وشعب مصر بضحايا حادثة تصادم قطارين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعربت الجمهورية اليمنية، عن اصدق التعازي و المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادثة تصادم قطارين بمدينة سوهاج جنوب البلاد، والذي اسفر عن وفاة ٣٢ شخصا وإصابة العشرات.



وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلة المولى عز وجل، الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للجرحى.