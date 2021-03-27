شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.



واستنكر بيان اصدرته وزارة الخارجية المصرية مجددا مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها، بالرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وجدد البيان تضامن مصر ووقوفها، حكومة وشعبا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.