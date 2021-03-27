القوات المشتركة توجه ضربات موجعة للمليشيا الحوثية إثر قصفها لسكان الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

واصلت القوات المشتركة، توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية، ردّاً على خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية ومحاولاتها اختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال، واستمرارها في استهداف الأعيان المدنية بالحديدة.



ودكّت مدفعية القوات المشتركة ثكنات وأوكار المليشيات الحوثية، رداً على استهدافها الذي طال قرى ومزارع المواطنين في منطقة دخنان بمديرية الدريهمي.

ووفق مصادر عسكرية ميدانية، فإن مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات دقيقة ومباشرة في ثكنات وأوكار المليشيات الحوثية، وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات وكبدتها خسائر مادية فادحة.

وكانت المليشيات الحوثية استهدفت قرى آهلة بالسكان جنوب غرب مدينة الدريهمي، جنوب الحديدة، بعدد من القذائف المدفعية.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت منازل ومزارع المواطنين في منطقة دخنان جنوب غرب مدينة الدريهمي ب8 قذائف هاون.

وأضافت المصادر، إن القصف المدفعي الحوثي الذي طال القرى السكنية أثار الرعب والفزع لدى الأهالي