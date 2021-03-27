شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي بوفاة ة رئيس قسم العزل في مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس، برقية عزاء ومواساة بوفاة رئيس قسم العزل في مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن البروفيسور الدكتور محسن بن همام.



واشاد رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته في المجالات العلمية والطبية والاكاديمية.. مثمناً جهوده المبذولة من خلال عمله أستاذاً في كلية الطب بجامعة عدن.. معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.