وزارة الخارجية تدين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المنشئات السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مواصلة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران ارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية بما في ذلك استهداف مصادر الطاقة حيث اطلقت صاروخا بالستيا بتجاه مدينة (نجران)، صباح امس وسبق واستهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية في جيزان مساء الخميس الموافق 25 مارس 2021م.



‎وأكدت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذه الهجمات الارهابية تعبر عن رد المليشيات الحوثية على المبادرة التي اعلنتها المملكة لإنهاء الحرب في اليمن والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي، وهذا يؤكد طبيعة هذه المليشيات الارهابية وخطورة نهجها وانتهاكها لقواعد القانون الدولي والإنساني وعدم جديتها في الجنوح الى السلام والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة وتهديد إمدادات الطاقة العالمية والتي لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية بعينها، بل تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية واستقرار الإمدادات النفطية، وكذلك حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، كما يظهر بما لا يدع مجالا للشك على ان قرار هذه المليشيات ليست ملك ارادتها وانما مرتهن للنظام الايراني وسياساته التخريبية في المنطقة.

كما أكدت وقوف وتضامن اليمن حكومة وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الاعمال الارهابية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتشيد بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصواريخ البالستية قبل أن تصل إلى هدفها.

‎وأشارت الوزارة الى ان هذه المليشيات الارهابية تستمر في ممارسة أعمالها التخريبية والارهابية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة من دون ردع دولي لها، كما تشدد الوزارة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وقيامه بوضع حد للتصرفات الغير مسئولة من قبل هذه المليشيات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على امن واستقرار المنطقة والعالم.