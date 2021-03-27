شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تحرر سلسلة جبلية في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

الخليج 365 ـ الجوف

حررت القوات الحكومية، السبت 27 مارس 2021م، سلسلة جبلية في مديرية برط العنان، بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

وشنت قوات الجيش هجوماً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في سلسلة جبال المطابق بمديرية برط العنان.

وتمكنت قوات الجيش خلال الهجوم، من تحرير مواقع في سلسلة جبال المطابق في منطقة الظهرة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بينهم قيادات