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القوات الحكومية تحرر سلسلة جبلية في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

الخليج 365 ـ الجوف

حررت القوات الحكومية، السبت 27 مارس 2021م، سلسلة جبلية في مديرية برط العنان، بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

 

وشنت قوات الجيش هجوماً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في سلسلة جبال المطابق بمديرية برط العنان.

 

وتمكنت قوات الجيش خلال الهجوم، من تحرير مواقع في سلسلة جبال المطابق في منطقة الظهرة.

 

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بينهم قيادات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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