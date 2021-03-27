نائب الرئيس يعزي في وفاة البروفيسور محسن بن همام ووفاة نصر مبخوت بن عبود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس قسم العزل في مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن البروفيسور الدكتور محسن بن همام الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وإنجازاته العلمية والأكاديمية في مجال الطب، والخدمات الصحية التي قدمها طيلة مشوار حياته.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ مبخوت بن عبود عزاه فيها بوفاة نجله نصر مبخوت بن عبود إثر حادث مروري.

وعبر نائب الرئيس، في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.