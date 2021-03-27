شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة بين الجوف وصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف، الحدودية مع محافظة صعدة.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، أن وحدات من قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً معاكساً ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الظهرة ببرط العنان، تمكنت خلاله من تحرير عدّة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.

وأضاف المصدر أن المعارك التي استمرت لأكثر من 6 ساعات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.