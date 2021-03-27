شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تعزية لنظيره عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عزاه فيها في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.



وأعرب رئيس الجمهورية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولحكومة وشعب مصر الشقيق ولأسر الضحايا.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وان يجنب مصر وسائر كل مكروه