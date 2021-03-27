شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة النقل تعلن استئناف النشاط الملاحي بمطار الريان الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت وزارة النقل، بالعاصمة المؤقتة عدن، عن استئناف حركة نشاط مطار الريان الدولي، وجاهزيته لاستقبال رحلات الطيران المحلية والدولية اعتباراً من 28 مارس الجاري.



واوضح الوزير الدكتور عبدالسلام حميد وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الوزارة استكملت الاستعدادات النهائية لجاهزية المطار وعودة النشاط الملاحي الجوي بكامل قدرته .. مشيراً الى ان إجراءات السلامة والسفر عبر المطار مستوفية كافة التجهيزات الفنية والشروط المتفق لهيئة الطيران المدني.