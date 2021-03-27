أجهزة الأمن بمأرب تضبط خلية مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، امس، خلية إرهابية على ارتباط بمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءاً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة.

وأضاف انه "بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحري لعناصر الخلية.. قام رجال الأمن بمداهمة وكر الخلية في أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتها".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ظلت لفترة، ترصُد تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها، الى أن قامت بمداهمة وكرها وضبط عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة مأرب.