شكرا لبحثكم عن خبر مفاوضات مكثفة لاعادة فتح مطار صنعاء في هذا الموعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مطلع،الجمعة، عن تطور إيجابي جديد في موقف المليشيا الحوثية تجاه المبادرة التي قدمتها السعودية الاثنين الماضي، لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال المصدر، وفق مراسل وكالة شينخوا الصينية فارس الحميري، بتويتر، إن مليشيا الحوثي أبلغت، عبر ‎سلطنة عمان، كلا من المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والجانب السعودي قبولها مبدئيا بالمبادرة التي تقدمت بها ‎السعودية.

وأضاف أن الحوثيين أبدوا ملاحظات بشأن فتح ‎مطار صنعاء، موضحا أنهم يريدون فتح المطار دون شروط وبدون تحديد وجهات الرحلات الجوية.

وأشار المصدر إلى أن تواجد المبعوثين الأمريكي والأممي في مسقط إلى جانب وفد سعودي، يأتي بعد الإشارات الإيجابية للحوثيين والموافقة المبدئية على المبادرة ‎السعودية.

ولفت المصدر، إلى أن النقاشات مستمرة بعضها مباشرة مع الحوثيين وأخرى عبر الوسيط العماني.

وأوضح أن النقاشات تتركز حول فتح مطار صنعاء، ووقف هجمات الحوثيين على ‎السعودية مع وقف الضربات الجوية للتحالف ضد الجماعة، ثم وقف إطلاق نار شامل في الجبهات الداخلية، يعقب ذلك العودة للمشاورات السياسية.

الى ذلك اوضحت مصادر مطلعة ان مفاوضات متواصلة تجري في مسقط بين المبعوثين الأممي والأمريكي ووفد الحوثيين بحضور وساطة عمانية من اجل اعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة قبل حلول شهر رمضان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الامريكية، ‏إن مبعوث الرئيس بايدن إلى اليمن، ليندركينغ في ‎مسقط حاليا وإنه ينسق مع المبعوث الاممي مارتن غريفيث للتوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في ‎اليمن.

وتتضمن المبادرة التي أعلنها وزير الخارجية السعودية "فيصل بن فرحان" في مؤتمر صحفي، الاثنين، " وقف شامل لاطلاق النار وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات وإيقاف شامل لإطلاق النار في اليمن والدخول في مشاروات سياسية".

وحضيت المبادرة بتأييد دولي واسع وترحيب الحكومة الشرعية، لكن الحوثيين رفضوا المبادرة.

وقال الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام لوكالة رويترز، إن المبادرة السعودية لم تأت بجديد، لكنه أكد في الوقت ذاته أن جماعته ستواصل التواصل مع السعودية وعمان وأمريكا للوصول إلى اتفاق سلام.