شكرا لبحثكم عن خبر بعد ساعات على حادثة قطاري سوهاج... مصر تستفيق على فاجعة جديدة (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انهار بناء سكني مؤلف من 10 طوابق صباح اليوم بمنطقة جسر السويس بالقاهرة في مصر بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وتعمل 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

الحادث يأتي بعد ساعات قليلة من حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، ما تسبب في وفاة 32 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين في حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس حى السلام أول، لمستشفى السلام وعين شمس العام، حيث تم الدفع بـ 40 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).

ووصل لمكان عقار جسر السويس المنهار فريق من النيابة العامة ورجال الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة.

وجاري استطلاع الأمر وسماع شهود الإثبات في محيط الواقعة بشكل مبدئي قبل فتح تحقيقات رسمية واستدعاء الشهود والمتهمين في الواقعة إلى سراي النيابة.

وكان مدير أمن القاهرة وعدد من قيادات المديرية والقيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة وصلوا إلى مكان انهيار عقار جسر السويس المنهار.

والتف الأهالي حولهم في مشهد مهيب حزنا على ما حدث مطالبين الجميع بالتدخل لصرف التعويضات وإنقاذ الأسر المتضررة من الحادث.