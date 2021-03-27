شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تستولي على مستوصف الخنساء الخيري في إب (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على الاستيلاء على مستوصف تابع لجمعية خيرية بمحافظة إب.

وقالت مصادر محلية، إن جماعو الحوثي استولت على مستوصف "الخنساء" بمدينة إب، وقامت بتعيين مشرف خاص لها فيه.

وأضافت المصادر، إن المشرف الاجتماعي للحوثيين بالمحافظة ويُدعى "أحمد العصري" قام بالسطو على المستوصف والتحكم بإدارته العامة والمالية، وذلك بتوجيهات من المشرف العام يحيى اليوسفي.

وتابعت، أن عملية الاستيلاء جاءت بعد أشهر من المضايقات ومصادرة قرار الإدارة والاستحواذ على عائدات المستوصف.

وأكدت المصادر أن عملية السطو جاءت عقب استكمال الجماعة الحوثية بقيادة نبيل المرتضى "المعيّن مديراً للشؤون الاجتماعية والعمل من قبل الحوثيين" السطو على جمعية دار الكتاب والسنة التي تملك المستوصف.

ويقدم المستوصف "الخيري" خدمات طبية برسوم زهيدة، ويستفيد منه الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.