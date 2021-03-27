شكرا لبحثكم عن خبر صدور قرارات تكليف جديدة في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي أمرين أداريين بتكليفان جديدة في قسم شرطة كابوتا. وقضى الأمر الإداري الأول بتكليف النقيب عدنان محمد بن محمد علي المحرمي بالعمل مديراً لقسم شرطة كابوتا والغاء أي تكليف سابق بهذا المنصب. فيما قضى الأمر الإداري الثاني بتكليف الأخ محمد علي منصور دافق بالعمل نائبا لمدير قسم شرطة كابوتا . ونصا الأمرين الإداريين بالعمل بهما من تاريخ صدورهما وعلى جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما كلاً في مجال تخصصه.

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