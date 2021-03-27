شكرا لبحثكم عن خبر مفاجأة صادمة عن مركز عزل مستشفى الصداقة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبر ناشطون حقوقيون ومواطنون في عدن عن صدمتهم من ما شاهدوه في مستشفى الصداقة التعليمي شمال العاصمة عدن، و ما وصفوه بزيف ادعاءات لجنة الطوارئ اليمنية عبر المتحدثة الرسمية التي اكدت في تصريح صحفي سابق لها عن جاهزية مركز العزل في مستشفى الصداقة.

وتواصل عدد من الناشطين والمواطنين مع عدن تايم، وأكدوا ان مركز العزل في مستشفى الصداقة لم يتم افتتاحه به، وليس مجهزا بالاجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الضرورية ليتم افتتاحه كمركز استقبال لحالات كورونا.

وأشاروا أنه وعند مدخل المستشفى هناك خيمة واحدة اعدت مؤخرا لكي تكون مخصصة للفرز، وفق ما افادت به طواقم طبية لهم.

وأوضحوا انهم استفسروا عن مركز العزل لدى الطواقم الطبية المتواجدة في المستشفى، ليتفاجئوا بالاجابة التي اكدت ان المركز موجود كمبنى وبنية تحتية وطاقم طبي فقط، الا أنه وحتى اليوم لم يتم تجهيزه ورفده بالاجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الضرورية لتدشين عمله، كما انه يفتقد ايضا لجهاز PCR الخاص بفحص حالات كورونا، بل وان المستشفي تفتقد ايضا لسيارة اسعاف.

ولفتوا ان كل ما تم تقديمه حتى اليوم عبارة عن 8 اجهزة تنفس دون ملحقاتها تم تقديمها قبل ايام من وزارة الصحة، فضلا عن وجود 100 اسطوانة اكسجين موجودة منذ وقت سابق، بينما النواقص كثيرة جدا.

وعبروا في ختام حديثهم لعدن تايم عن استياءهم من تصريحات لجنة الطوارئ اليمنية الاخيرة، مشيرين بأنه من المعيب ان يصدر تصريح كاذب من متحدث رسمي للجنة، لاغراض ودوافع الكل بات على علم بها.