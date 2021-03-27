شكرا لبحثكم عن خبر حكومة المناصفة تتنصل عن مسؤولياتها تجاه كهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مطلعة أن شركة إسناد قامت بضخ كمية الف طن متري من مادة الديزل كسلفة لتزويد محطات كهرباء عدن بالوقود حيث شهدت العاصمة استقرار نسبي اليوم في خدمة الكهرباء نتيجة السلفة المقدمة.

وكشفت مصادر مطلعة ان الحكومة لم تتواصل مع شركة البسيري لشراء إي كمية من مادة الديزل بالرغم من تقديم الشركة سلفة من نفس الشحنة بحوالي الفي طن متري وذلك على أمل ان تتحرك الجهات الحكومية للشراء منه إلا ان ذلك لم يحدث حيث ظلت السفينة راسية منذ اسبوع.

وأضافت المصادر أن المالك قام ببيع الكميات التي كانت تحملها السفينة الى التجار والمجموعات التجارية لعدم تواصل الحكومة مع الشركة، مؤكدة أن الحكومة لم تكن لها إي رغبة في الشراء وتجاهلت الامر حتى اوشك وقود المحطات على النفاذ.

هذا وكانت جهات في مؤسسة كهرباء عدن قد ناشدت الحكومة في وقت سابق اليوم لإيجاد الحلول مع التجار لشراء الكميات المتبقية في خزانات شركة مصافي عدن لتزويد المحطات بالوقود قبل نفاذ الكميات المتبقية.